Elettra Lamborghini esce in balcone: si fermano tutti, vista meravigliosa (Di martedì 7 marzo 2023) Elettra Lamborghini, in costume, lascia tutti senza parole; siamo di fronte ad una donna con una bellezza e un fascino fuori dal comune. InstagramLa vedremo protagonista nei panni di giudice di Italia’s Got Talent e il suo compito, insieme ai suoi colleghi, sarà quello di trovare il miglior talento in circolazione. Nuova esperienza in arrivo, dunque, per Elettra Lamborghini. In televisione ha avuto anche il ruolo di conduttrice; la ricordiamo, affiancata da Luca Peracino e Andrea Pisani (i PanPers), al timone dello show comico Only Fun. Parliamo di una donna che, oltre ad essere una cantante di successo, è anche molto conosciuta nel mondo dello spettacolo. Elettra Lamborghini, però, ha una popolarità piuttosto alta nell’ambiente social; basta andare sul suo profilo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 marzo 2023), in costume, lasciasenza parole; siamo di fronte ad una donna con una bellezza e un fascino fuori dal comune. InstagramLa vedremo protagonista nei panni di giudice di Italia’s Got Talent e il suo compito, insieme ai suoi colleghi, sarà quello di trovare il miglior talento in circolazione. Nuova esperienza in arrivo, dunque, per. In televisione ha avuto anche il ruolo di conduttrice; la ricordiamo, affiancata da Luca Peracino e Andrea Pisani (i PanPers), al timone dello show comico Only Fun. Parliamo di una donna che, oltre ad essere una cantante di successo, è anche molto conosciuta nel mondo dello spettacolo., però, ha una popolarità piuttosto alta nell’ambiente social; basta andare sul suo profilo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La nuova giuria di Italia’s Got Talent su Disney+ - Mara Maionchi - Frank Matano - Khaby Lame - Elettra Lamborghin… - MCalcioNews : Elettra Lamborghini esce in balcone: si fermano tutti, vista meravigliosa - g00d4ys : ma perché scrive come elettra lamborghini - Marie_Azeglia : RT @mariahshoney_: Ad Elettra Lamborghini non interessa nulla della riabilitazione dell’immagine della sorella - koala_wednesday : RT @mariahshoney_: Ad Elettra Lamborghini non interessa nulla della riabilitazione dell’immagine della sorella -