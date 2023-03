Elenchi aggiuntivi GPS I fascia | c’è l’ok del CPSI al provvedimento PARERE PDF

(Di martedì 7 marzo 2023) Durante una seduta tenutasi in videoconferenza il 7 marzo 2023, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso il propriosul decreto del Ministro dell’Istruzione riguardante la costituzione deglialle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo. L'articoloGPS I: c’èdelalPDF .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi alle GPS prima fascia 2023 per docenti con abilitazione o specializzazione sostegno [BOZZA decre… - orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi GPS 2023: domanda in primavera, priorità per le supplenze, quale provincia [LO SPECIALE] - uil_rua : RT @scuolainforma: GPS supplenze 2023/24, chi non potrà inserirsi negli elenchi aggiuntivi - scuolainforma : GPS supplenze 2023/24, chi non potrà inserirsi negli elenchi aggiuntivi - uil_rua : RT @orizzontescuola: Graduatorie GPS, docenti depennati non possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia -

alla prima fascia delle GPS, validi per l'anno scolastico 2023/24: potranno inserirsi tutti i docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno entro la data di ...... sia perché si costituiranno glialla prima fascia in cui si iscrive il personale docente in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno non ancora inserito in prima ...Il Ministero dell'Istruzione e Merito ha fornito l'informativa sulla bozza di Decreto Ministeriale relativo alla costituzione deglialla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto. Sono interessati i docenti che conseguono la specializzazione nel sostegno, l'abilitazione o la ...

