Elenchi aggiuntivi alle GPS prima fascia 2023 per docenti con abilitazione o specializzazione sostegno [BOZZA decreto] (Di martedì 7 marzo 2023) Elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, validi per l'anno scolastico 2023/24: potranno inserirsi tutti i docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno entro la data di presentazione domanda oppure con riserva di conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2023. Il Ministero pubblicherà il decreto ufficiale con le date di presentazione domande, e la data ultima per lo scioglimento della riserva. L'articolo Elenchi aggiuntivi alle GPS prima fascia 2023 per docenti con abilitazione o specializzazione sostegno ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023)alladelle GPS, validi per l'anno scolastico/24: potranno inserirsi tutti iin possesso die/oentro la data di presentazione domanda oppure con riserva di conseguimento del titolo entro il 30 giugno. Il Ministero pubblicherà ilufficiale con le date di presentazione domande, e la data ultima per lo scioglimento della riserva. L'articoloGPSpercon...

