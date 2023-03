Eintracht furibondo per il divieto ai tifosi tedeschi | annullati gli incontri ufficiali col Napoli Faz

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 marzo 2023) L’Francoforte è furioso cole con la decisione del ministero dell’Interno di vietare la vendita dei biglietti al club tedesco per il match di ritorno di Champions in programma mercoledì 15 marzo. Sull Faz c’è lo sfogo di Philipp Reschke consigliere d’amministrazione del Francoforte. «Non riceviamo biglietti perché ilnon è autorizzato a vendercene. È un evento unico e per la prima volta nel calcio europeo per club”, ha dichiarato Philipp Reschke. «È una giornata triste per il calcio», ha dichiarato. Il club tedesco ha cancellato il consueto incontro tra delegazioni alla vigilia del match: Il contingente ufficiale era di 2.700 biglietti. Sei voli charter dell’sono già stati cancellati. Sia il club che le persone interessate dalla cancellazione probabilmente “dovrebbero prima pagare i ...