Egitto: giornalisti sotto processo per aver 'offeso' membri del parlamento (Di martedì 7 marzo 2023) Il Cairo, 7 mar. (Adnkronos) - Tre giornalisti di quella che è considerata l'ultima testata giornalistica indipendente rimasta in Egitto sono sotto processo al Cairo con l'accusa di aver utilizzato impropriamente i social media e aver offeso membri del parlamento. Lo scrive il Guardian, spiegando che il processo nasce da una denuncia presentata dal partito Futuro della Nazione, che sostiene il presidente al-Sisi, per un articolo della piattaforma di notizie Mada Masr con il quale emergevano esempi di "grave cattiva condotta finanziaria" tra i membri di spicco del partito. Rana Mamdouh, Sara Seif Eddin e Beesan Kassab, che lavorano per il media egiziano, se condannati, rischiano fino a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Il Cairo, 7 mar. (Adnkronos) - Tredi quella che è considerata l'ultima testataca indipendente rimasta insonoal Cairo con l'accusa diutilizzato impropriamente i social media edel. Lo scrive il Guardian, spiegando che ilnasce da una denuncia presentata dal partito Futuro della Nazione, che sostiene il presidente al-Sisi, per un articolo della piattaforma di notizie Mada Masr con il quale emergevano esempi di "grave cattiva condotta finanziaria" tra idi spicco del partito. Rana Mamdouh, Sara Seif Eddin e Beesan Kassab, che lavorano per il media egiziano, se condannati, rischiano fino a ...

