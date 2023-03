«Effetto rebound» degli psicofarmaci | come si manifesta | come si evita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : #Fedez riappare sui social 'Da gennaio mi è stato prescritto uno psicofarmaco antidepressivo molto forte che mi ha… - AriannaBoatto : RT @chasingthestars: Che vi stia sul cazzo o meno Fedez sta parlando di una cosa che chi ci è passato direttamente o indirettamente conosce… - PressReview99 : Fedez, gli psicofarmaci e l'effetto rebound: «Non camminavo più e ho perso un chilo al giorno», cos'è il disturbo d… - wireditalia : Il fenomeno, raccontato sui social da Fedez, consiste nella ricomparsa di una malattia in forma più grave dopo l'im… - CorrNazionale : #Fedez: “Sono stato male per gli psicofarmaci e l’effetto rebound”. Ecco cosa è successo al cantante che torna dopo… -

La frecciatina sui social non è sfuggita: ecco cosa è successo Fedez,cos'è. Il disturbo causato dagli psicofarmaci: 'Non ho potuto camminare per giorni' Sharenting, cosa è La parola ...Nelle sue storie Instagram il cantante ha parlato anche delle conseguenze dovute all'interruzione di uno psicofarmaco in modo ...Le ultime storie condivise da Fedez sul suo profilo Instagram hanno scatenato la caccia all'informazione., il disturbo che ha colpito il rapper nelle ultime settimane, è tra le parole più cercate sui motori di ricerca nelle ultime dodici ore. Cioè, da quando il marito di Chiara Ferragni ha ...

Effetto rebound e non solo, cos’è il disturbo di Fedez e quando smettere all’improvviso con i farmaci è... Corriere della Sera

“Eccomi qua, dopo una lunga assenza. Un periodo in cui non mi avete visto propriamente in forma, eccomi qua a raccontare un po' quello che ...Fedez è tornato sui social per fare chiarezza sul suo stato di salute che negli ultimi tempi ha preoccupato i fan ...