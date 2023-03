Effetto rebound | cos’è e quanto dura

(Di martedì 7 marzo 2023). Da qualche ora sui social network si discute molto di, tra chi conosce bene l’argomento di cui vi stiamo per parlare e chi invece è completamente ignaro di questa tematica. A parlare diè stato Fedez con alcune Storie sul suo profilo Instagram per fare riferimento a ciò ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : #Fedez riappare sui social 'Da gennaio mi è stato prescritto uno psicofarmaco antidepressivo molto forte che mi ha… - uuuaaaaooo : RT @chasingthestars: Che vi stia sul cazzo o meno Fedez sta parlando di una cosa che chi ci è passato direttamente o indirettamente conosce… - roberta_fanetti : RT @chasingthestars: Che vi stia sul cazzo o meno Fedez sta parlando di una cosa che chi ci è passato direttamente o indirettamente conosce… - diegottschalk1 : RT @chasingthestars: Che vi stia sul cazzo o meno Fedez sta parlando di una cosa che chi ci è passato direttamente o indirettamente conosce… - forevhazz : RT @chasingthestars: Che vi stia sul cazzo o meno Fedez sta parlando di una cosa che chi ci è passato direttamente o indirettamente conosce… -

Io correvo rischi importanti e quindi ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e mi ha provocato un, che è una cosa che non auguro a nessuno". "Per quanto questo periodo sia stato ...Mi ha provocato una cosa che si chiama". Cos'è l'In medicina, col termine "" (noto anche comedi rimbalzo) si indicano i sintomi di astinenza e ...Il rapper 33enne ha spiegato di essere stato vittima dell'Ha sospeso un anti - depressivo senza scalarlo ed è crollato fisicamente Per questo è scomparso dalle scene per diversi giorni e ha dato buca a eventi importanti Finalmente la verità ...

Effetto rebound, cos’è il disturbo di Fedez: sintomi e cure La Stampa

Fedez è tornato a parlare delle sue condizioni di salute in una serie di storie Instagram. Che cosa è l'effetto reboundDopo giorni di silenzio e l’assenza ad appuntamenti lavorativi molto importanti (come la presentazione di LOL), Fedez ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare tutta la verità sui suoi problemi ...