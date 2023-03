Educazione alla legalità | il prefetto Castaldo al Villaggio dei Ragazzi

(Di martedì 7 marzo 2023) Nell’ambito del progetto “Percorsi di”, promosso daldeia partire dal 2015 con lo scopo di avvicinare i propri studenti alle istituzioni e di sensibilizzarli sui rischi dell’età adolescenziale, ha avuto luogo stamane un incontro – dibattito tra gli studenti dell’ente maddalonese e ildi Caserta, Giuseppe. Gremita la sala Chollet della Fondazione, ove erano presenti, tra gli altri, Andrea De Filippo, Sindaco della Città di Maddaloni, il Colonnello Manuel Scarso, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Capitano Massimo Esposito, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Maddaloni, e molte altre autorità civili e miliari. L’incontro, sapientemente moderato dal giornalista de “Il Mattino” Franco Tontoli, si è contraddistinto per un’attiva ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Mi ero perso il passaggio in cui #Piantedosi parla di 'educazione alla responsabilità' mentre ancora si stanno recu… - davidebanzato : “Tutti parlano di #pace ma nessuno educa alla pace' Maria Montessori #citazioni #peace #Italia #pedagogia… - infoitcultura : Educazione alla legalità: il Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo al Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni - RobertoAbbatti1 : RT @AlekosPrete: Il saluto fascista alla commemorazione per Sergio Ramelli di Robertangelica Manenti Contessi, neo assessore di Fratelli d'… - nonstoSeren4 : @annaap___ io il giovedì a educazione fisica alla prima ora -

... co - Managing Director di Unobravo - Graziecreazione di sinergie e collaborazioni, possiamo ...e sicurezza alimentare del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli ...Il Beach Cleanup day è un'opportunità per tutti di contribuirepulizia delle coste , creando ... Per questo studentesse e studenti del Liceo Medi hanno partecipato a un progetto di......sono guidate da donne la cui presenza è cresciuta soprattutto nelle nuove attività di... la tutela della qualità della vita, l'attenzione al sociale, a contatto con la natura assieme...

Educazione alla legalità, mille studenti coinvolti dalla Polizia locale Libertà

In una serie di scatti fotografici Marta Fanasca, ricercatrice e docente a contratto presso l’Università degli Studi di Bologna, documenta le questioni di genere e identità non-normative nel Giappone ...La Fondazione Carivit sostiene interventi di natura culturale e formativa sul territorio della provincia di Viterbo con il bando per la presentazione di domande di contributo per ...