(Di martedì 7 marzo 2023) Nel mio intervento ho fatto presente come l'informazione locale sia un patrimonio collettivo insostituibile, ancor più prezioso neldi testate storiche come la Gazzetta di Mantova, primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PoliticaNewsNow : Editoria, Forattini (PD): 'Sul caso Gedi dal Governo rassicurazioni non sufficienti' - Agenparl : EDITORIA, FORATTINI (#PD): SU CASO GEDI DAL GOVERNO RASSICURAZIONI NON SUFFICIENTI - -

'Quelle date - commenta- non sono garanzie concrete ma generiche rassicurazioni. Nel mio intervento ho fatto presente come l'informazione locale sia un patrimonio collettivo insostituibile,......alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all', Alberto Barachini, che nell'Aula della Camera, in risposta all'interrogazione della parlamentare Antonella. 'Ero ...... cui si aggiungono anche coloro che hanno scritto pagine fondamentali nel campo dell'del ... con molti inediti, di una carriera iniziata al 'Travaso' prima di conoscereche lo portò a ...

Gedi, Barachini conferma in parlamento la «massima attenzione del ... Fnsi

In un intervento, Alberto Barachini, sottosegretario all'editoria, ha parlato della situazione dei quotidiani del Nord est di Gedi ...