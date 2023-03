Eddie Izzard aggiunge un nome femminile al suo | ecco come si chiamerà

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 7 marzo 2023)ha rivelato che da oggirà al suo primoquello di Suzy,le sarebbe piaciuta essere chiamata quando era piccola. La rivelazione arriva dopo che l’attrice di Hannibal ha dichiarato, alcuni anni, fa di identificarsiuna persona transgender e che si sarebbe riferita a se stessa usando il prolei. Nel corso del podcast The Political Party con Matt Forde, l’artista ha detto al conduttore “Preferisco ci si riferisca a me usando il prolei, non mi interessa il lui, comunque io sono“. Subito dopo ha rivelato che presto ci sarebbero state delle novità. “C’è un altrocherò, Suzy, è quello che volevo essere da quando avevo 10 anni. Sarò Suzy ...