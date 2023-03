Economia circolare e transizione energetica, 'un'unica sfida per il futuro' (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - La transizione energetica e l'Economia circolare, spesso considerate in modo distinto, sono in realtà legate tra loro, entrambe decisive per rendere sostenibile l'impatto delle attività economiche; rappresentano le due vie parallele per condurre l'Italia a una prospettiva di sviluppo positivo e duraturo. È quello che emerge dal convegno 'Il ruolo dell'Economia circolare nella politica energetica europea' promosso dal Conou, il Consorzio Nazionale Oli Usati, e da Aiee, l'Associazione Economisti italiani dell'energia, che si è svolto oggi a Roma presso la sede di Spazio Europa. Un confronto che ha raccolto voci diverse di accademici, economisti, istituzioni e rappresentanti di alcuni dei principali consorzi ambientali nazionali, animando la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Lae l', spesso considerate in modo distinto, sono in realtà legate tra loro, entrambe decisive per rendere sostenibile l'impatto delle attività economiche; rappresentano le due vie parallele per condurre l'Italia a una prospettiva di sviluppo positivo e duraturo. È quello che emerge dal convegno 'Il ruolo dell'nella politicaeuropea' promosso dal Conou, il Consorzio Nazionale Oli Usati, e da Aiee, l'Associazione Economisti italiani dell'energia, che si è svolto oggi a Roma presso la sede di Spazio Europa. Un confronto che ha raccolto voci diverse di accademici, economisti, istituzioni e rappresentanti di alcuni dei principali consorzi ambientali nazionali, animando la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : La nostra “materia oscura” è l’ultima frontiera tra noi e l’economia circolare e il corretto reintegro dei nutrient… - vivereitalia : Economia circolare e transizione energetica, 'un'unica sfida per il futuro' - DailyESGnews : Amundi lancia CPR Invest Circular Economy per sostenere la transizione #Environmental, Società di asset management… - plasticambia : A Verona è stata inaugurata la mostra “La Cultura della Plastica”. Tante iniziative in tema ambientale, del riuso,… - RankiaProIT : ?? @Amundi_ENG lancia CPR Invest Circular Economy per sostenere la transizione a un’economia circolare. ?? #lancio… -