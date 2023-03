Economia circolare e transizione energetica | ruolo guida consorzi ambientali

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Ridurre la dispersione di rifiuti, migliorare la capacità di recupero e riciclo di materia e accrescere la sostenibilità dei prodotti. Sono questi gli interventi strategici da mettere a terra anche in funzione della riduzione del fabbisogno di energia del nostro Paese e sono stati i temi cardine del convegno “Ildell’nella politicaeuropea” promosso dal Conou, ilo Nazionale Oli Usati, e da Aiee, l’Associazione Economisti italiani dell’energia, che si è tenuto a Roma presso la sede di Spazio Europa. “Noi siamo l’perfettamente realizzata – afferma Riccardo Piunti – presidente Conou – raccogliamo l’olio minerale usato in Italia e lo rigeneriamo al 98%”. Quel 98% delle rigenerazioni di cui ...

"Dobbiamo consumare meno risorse ad avere un atteggiamento più responsabile nella scelta e nell'uso dei materiali. Bisogna creare un connubio di comunicazione ed informazion ...