Ecco cosa diceva Crisanti del Covid: perché dovrebbe indagare se stesso (Di martedì 7 marzo 2023) Il virologo senza peccato scagli la prima pietra. Con una consulenza di Andrea Crisanti, anche la parabola dell'adultera sarebbe finita con grandi sassate. La relazione del "microbiologo esperto di insetti" - come lo ha definito ieri Attilio Fontana riprendendo una velenosa descrizione del presidente Aifa Giorgio Palù – costituisce la base dell'inchiesta della procura di Bergamo sulle morti in val Seriana, che si è chiusa settimana scorsa con una ventina di avvisi di garanzia, da Giuseppe Conte in giù. Crisanti, oggi eletto senatore del Pd, si è messo addirittura a calcolare il numero esatto dei morti che si sarebbero potuti evitare (4.148) seguendo una condotta decente nella gestione dell'epidemia. Secondo i colleghi, si tratta di una grandissima cialtronata, non esiste alcuna base scientifica per simili stime. E qualcuno tra loro suggerisce un altro ...

