Ecco come Space dream avvicina i giovani allo Spazio. Il concorso del Ctna (Di martedì 7 marzo 2023) Le scuole vanno in orbita. Non si tratta di fantascienza, ma dell'iniziativa scolastica e culturale "Space dream" promossa dal Cluster tecnologico nazionale aeroSpazio (Ctna), con il supporto di Leonardo e Thales Alenia Space. Grazie anche al contributo scientifico dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), e dell'Università la Sapienza, la manifestazione mira a condividere la cultura aerospaziale con i docenti delle scuole primarie e secondarie italiane, nell'ottica di valorizzare i sogni e le aspirazioni di ragazze e ragazzi. Il percorso, attraverso risorse didattiche interattive e un concorso rivolto a diverse fasce d'età, permetterà alle studentesse e agli studenti di ottenere una prima base di conoscenze relative al settore aerospaziale e di sognare come sarà ...

