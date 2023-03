"Ecco come parlate voi!". Domanda sbagliati, Allegri dà fuori di matto (Di martedì 7 marzo 2023) "Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli perché finora hanno fatto 50 punti. Momentaneamente siamo secondi, poi dicano tutti quello che gli pare. Non mi interessa". Ribadisce così Massimiliano Allegri al termine della sfida dell'Olimpico, che ha portato al k.o. della Roma. Non interessato di parlare di schemi o tattica, dato che per lui conta solo la vittoria. E dunque, quando nella conferenza post gara dell'Olimpico un giornalista gli ha chiesto "se a questo 4-3-3 possiamo iniziare ad abituarci, se lo vedremo presto, se l'ha convinta, se può essere un nuovo inizio per questa Juventus", Allegri ha destrutturato immediatamente il modo di analizzare il match che gli era stato proposto, sminuendo in maniera un po' sprezzante la Domanda fattagli: "Allora, parliamoci chiaro, non parliamo né di 4-3-3 né di 3-7-2 né di 8-8-1, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) "Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli perché finora hanno fatto 50 punti. Momentaneamente siamo secondi, poi dicano tutti quello che gli pare. Non mi interessa". Ribadisce così Massimilianoal termine della sfida dell'Olimpico, che ha portato al k.o. della Roma. Non interessato di parlare di schemi o tattica, dato che per lui conta solo la vittoria. E dunque, quando nella conferenza post gara dell'Olimpico un giornalista gli ha chiesto "se a questo 4-3-3 possiamo iniziare ad abituarci, se lo vedremo presto, se l'ha convinta, se può essere un nuovo inizio per questa Juventus",ha destrutturato immediatamente il modo di analizzare il match che gli era stato proposto, sminuendo in maniera un po' sprezzante lafattagli: "Allora, parliamoci chiaro, non parliamo né di 4-3-3 né di 3-7-2 né di 8-8-1, di ...

