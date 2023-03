“Ecco chi viene espulso” GF Vip | l’annuncio di Signorini ai concorrenti | cala il gelo nella casa

Leggi su tuttivip

(Di martedì 7 marzo 2023) Dopo la condivisa furia di Pier Silvio Berlusconi, e l’esasperazione dei telespettatori, si è reso necessario un intervento di Alfonso. “La scorsa è stata una puntata particolare, si è superato un limite e ce ne siamo accorti work in progress. Il GF Vip 7 per antonomasia è tra i format più veri, andiamo in diretta, niente filtri, e siete i più esposti in diretta 24 ore su 24”, ha iniziato. Si è parlato di espulsione immediata. Il conduttore del GF Vip 7 è stato categorico parlando con i. Non sono mancate nemmeno le scuse di Sonia Bruganelli, e quelle che Daniele Dal Moro ha fatto a nome dell’intera dimora capitolina. “Il reality non può essere politicamente corretto. La difficoltà è il rispetto del limite ed è stato superato. Non è il problema di una puntata, vi era stato detto”, ha detto severo Alfonso ...