Ecco che cos'è davvero la geopolitica (Di martedì 7 marzo 2023) Su gentile concessione dell'autore, pubblichiamo oggi un estratto di "geopolitica, storia di un'ideologia", saggio di Amedeo Maddaluno edito da "GoWare" Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Su gentile concessione dell'autore, pubblichiamo oggi un estratto di ", storia di un'ideologia", saggio di Amedeo Maddaluno edito da "GoWare"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Sottoporre gli adolescenti a operazioni per cambio di genere e somministrare loro i bloccanti ormonali della pubert… - sayrevee : Psicologo: la verità è che non ti ami davvero io: stra vero amo. Ecco a te i tuoi 50€ - FratellidItalia : ?? Ecco la sinistra che crea nemici immaginari e non dice una parola quando le violenze sono reali. - verocartonato : @GiorgioGigante Ecco il quindicenne che fa il suo tweet. Torna a creare. - Gianl1974 : Ecco come appare adesso ciò che resta dell'ucraina Marinka dopo l'invasione russa Video: Denis Kazansky -