“È sparita Nikita”. Panico al GF Vip, tutti si accorgono del suo gesto ore dopo la puntata (Di martedì 7 marzo 2023) Grande tristezza al GF Vip 7 da parte di Nikita Pelizon, che ha reagito davvero male all’ultima puntata in diretta di lunedì 6 marzo. Al termine della stessa, dopo che Signorini ha salutato tutti e i concorrenti erano in procinto di trascorrere la notte, lei ha preso una decisione clamorosa. Le telecamere hanno indugiato sulla bellissima modella, ma a fare discutere non è stato unicamente il suo insolito gesto ma anche la reazione degli altri vipponi. Una situazione che farà imbestialire la sua famiglia. Infatti, il team della ragazza in più occasioni ha rivelato di essere insoddisfatto degli atteggiamenti contro la giovane e sono anche partite delle diffide nei giorni scorsi. Intanto, però, come rivelato dal sito Tuttosulgossip, nel post-GF Vip 7 Nikita Pelizon ha avuto un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Grande tristezza al GF Vip 7 da parte diPelizon, che ha reagito davvero male all’ultimain diretta di lunedì 6 marzo. Al termine della stessa,che Signorini ha salutatoe i concorrenti erano in procinto di trascorrere la notte, lei ha preso una decisione clamorosa. Le telecamere hanno indugiato sulla bellissima modella, ma a fare discutere non è stato unicamente il suo insolitoma anche la reazione degli altri vipponi. Una situazione che farà imbestialire la sua famiglia. Infatti, il team della ragazza in più occasioni ha rivelato di essere insoddisfatto degli atteggiamenti contro la giovane e sono anche partite delle diffide nei giorni scorsi. Intanto, però, come rivelato dal sito Tuttosulgossip, nel post-GF Vip 7Pelizon ha avuto un ...

