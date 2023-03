E’ gratuito | l’offerta di Sky è davvero imperdibile | come attivarla subito

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 7 marzo 2023) Grande offerta di Sky rivolta sia agli abbonati che a chi sta pensando di sottoscrivere un abbonamento:per tre mesi! Per tantissimi anni Sky è stata l’unica vera alternativa al palinsesto televisivo tradizionale. La tv satellitare di Rupert Murdoch possedeva praticamente tutte le serie tv prodotte in America e nel resto del mondo, ma ne produceva anche di proprie sia sul suolo americano che qui da noi (Boris e Romanzo Criminale ad esempio sono una produzione di Sky Italia). Sky regala tre mesi di abbonamento:approfittarne – Grantennistoscana.itLe produzioni Sky erano considerate sinonimo di qualità e in pratica non c’era nessun altro prodotto italiano in grado di rivaleggiare. Da qualche tempo a questa parte le cose sono leggermente cambiate. Le serie Sky sono sempre di grande qualità, ma l’approdo di Netflix, Disney +, Amazon Prime ...