Dybala nel mirino degli juventini, il CorSport: è per quello che ha raccontato sulla Juve agli inquirenti (Di martedì 7 marzo 2023) Paulo Dybala è finito nel tritacarne dei social per aver esultato con Wijnaldum per la vittoria della Roma sulla Juventus, in campionato. I tifosi Juventini lo hanno criticato e insultato duramente, tanto da costringerlo a intervenire quasi a discolparsi sul suo canale Telegram. Dybala si è rivolto ai tifosi della Juventus: «So che è difficile per voi, lo è anche per me. Ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quali devo anche portare rispetto! Vincere non è mai facile e per noi era importante. Il rispetto ci sarà sempre, non fatevi ingannare dai social. Non ho esultato per un gol e non sono andato in faccia a nessuno. Ho festeggiato con i miei compagni una vittoria. Mi dispiace che la vedete così, vi mando un forte abbraccio, vi voglio bene». Sul ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023) Pauloè finito nel tritacarne dei social per aver esultato con Wijnaldum per la vittoria della Romantus, in campionato. I tifosilo hanno criticato e insultato duramente, tanto da costringerlo a intervenire quasi a discolparsi sul suo canale Telegram.si è rivolto ai tifosi dellantus: «So che è difficile per voi, lo è anche per me. Ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quali devo anche portare rispetto! Vincere non è mai facile e per noi era importante. Il rispetto ci sarà sempre, non fatevi ingannare dai social. Non ho esultato per un gol e non sono andato in faccia a nessuno. Ho festeggiato con i miei compagni una vittoria. Mi dispiace che la vedete così, vi mando un forte abbraccio, vi voglio bene». Sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : PRO MEMORIA 1. Ha la squadra col monte ingaggi più alto 2. Ha trasformato #Vlahovic (costato 90) in un brocco 3. Ha… - napolista : #Dybala nel mirino degli juventini, il CorSport: è per quello che ha raccontato sulla Juve agli inquirenti Dopo la… - Inviaggio65 : RT @ZZiliani: PRO MEMORIA 1. Ha la squadra col monte ingaggi più alto 2. Ha trasformato #Vlahovic (costato 90) in un brocco 3. Ha mandato v… - MaxStefanini69 : @MeNeFotto1899 @cenciobuga Dybala conquista cinque campionati italiani (dal 2016 al 2020), quattro Coppe Italia (da… - scvgIia : entrato nel gruppo telegram di paulo ‘la joya’ dybala -