Dybala, bianconeri infuriati per l'esultanza a fine gara. E lui risponde su Telegram (Di martedì 7 marzo 2023) L'immagine di Paulo Dybala esultante alla fine di Roma-Juventus, match vinto dai giallorossi per 1-0, non è piaciuta ad alcuni dei suoi ex tifosi. Infatti, sono state tante le critiche rivolte dai bianconeri nei suoi confronti, poiché in settimana l'argentino aveva affermato che non avrebbe esultato in caso di gol. Ha tenuto fede alla sua parola e ha gioito al fischio finale, festeggiando insieme ai suoi compagni, com'è normale che sia. Per i fan è probabilmente difficile accettare che la "Joya" non giochi più per la loro squadra e in tanti hanno giudicato irrispettoso il gesto del centravanti romanista. Nonostante le ingiuste accuse che l'ex Palermo e Juventus ha ricevuto sui suoi profili social, Dybala ha ritenuto di dover dare una spiegazione del proprio stato d'animo e provare così a spegnere le polemiche.

