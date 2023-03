Durigon denuncia il quotidiano 'Domani', carabinieri in redazione per sequestrare un articolo (Di martedì 7 marzo 2023) L'anima nera del governo Meloni si manifesta ogni giorno sotto forme diverse. Questa volta è toccato al sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Il leghista, infatti, ha fatto scattare la visita dei ... Leggi su globalist (Di martedì 7 marzo 2023) L'anima nera del governo Meloni si manifesta ogni giorno sotto forme diverse. Questa volta è toccato al sottosegretario al Lavoro Claudio. Il leghista, infatti, ha fatto scattare la visita dei ...

