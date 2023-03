Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, il nuovo teaser trailer del film (Di martedì 7 marzo 2023) Ecco il nuovissimo teaser di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, l'attesissima pellicola basata sul celeberrimo gioco di ruolo. Paramount Pictures Italia ha appena pubblicato un nuovo teaser trailer di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri: come sappiamo, la pellicola che porterà sul grande schermo l'iconico gioco di ruolo da tavola amato in tutto il mondo sta ormai per arrivare nelle sale cinematografiche italiane. Il film action fantasy è basato sul celebre ruolo di ruolo di Hasbro del 1974. Nel gioco, l'Impero di Izmer è governato da un'aristocrazia esperta di magia, con i maghi che sono sono sotto il comando ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 marzo 2023) Ecco il nuovissimodi: L'dei, l'attesissima pellicola basata sul celeberrimo gioco di ruolo. Paramount Pictures Italia ha appena pubblicato undi: L'dei: come sappiamo, la pellicola che porterà sul grande schermo l'iconico gioco di ruolo da tavola amato in tutto il mondo sta ormai per arrivare nelle sale cinematografiche italiane. Ilaction fantasy è basato sul celebre ruolo di ruolo di Hasbro del 1974. Nel gioco, l'Impero di Izmer è governato da un'aristocrazia esperta di magia, con i maghi che sono sono sotto il comando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... afnewsinfo : DUNGEONS & DRAGONS: Honor Among Thieves Trailer 3 (2023) ?? - badtasteit : La Paramount ha diffuso online un nuovo trailer - il terzo - di Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, in uscita a… - GianlucaOdinson : Hugh Grant ammette di aver perso la testa 'in stile Christian Bale' sul set di Dungeons & Dragons - JustNerd_IT : Dungeons & Dragons: due nuovi giochi da tavolo a tema sono in arrivo - - Nerdmovieprod : Dungeons & Dragons: In arrivo i giochi in scatola dell’universo D&D #dungeons #Dungeons&Dragons -