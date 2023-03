Due piste ciclopedonali per ricucire la città e 99 chilometri da fare in bici | ecco la Bergamo green

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 marzo 2023). Cucire e legare. Questo era il titolo di un articolo del grande urbanista Bernardo Secchi, scomparso agli inizi degli anni Ottanta. Un tema caro a chi fa della visione sullail suo mestiere, un tema che è stato oggetto di approfondimento vario e sostanzioso negli ultimi anni, ripreso anche, con altre parole, trent’anni dopo, da Renzo Piano che ne ha fatto un mantra definendolo “rammendo urbano”. Un parallelo tra l’arte del sarto e quello di chi mette le mani sulla e nella, ripreso anche dall’amministrazione comunale diche ha scelto proprio di portare avanti questa via per mettere e rimettere in relazione tra di loro le parti diverse della, in maniera particolare lastessa con l’hinterland. Non solo. Anche pensare, immaginare e poi ...