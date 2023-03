Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HodajahL : RT @dottorbarbieri: ?????? Due aerei militari ultraleggeri (SIAI 208) si sono scontrati e sono precipitati a Guidonia, nei pressi di via Casal… - dottorbarbieri : ?????? Due aerei militari ultraleggeri (SIAI 208) si sono scontrati e sono precipitati a Guidonia, nei pressi di via C… - sulsitodisimone : Due aerei ultraleggeri si sono scontrati a Guidonia, morti i piloti - infoitinterno : Roma: scontro tra due aerei ultraleggeri a Guidonia, morti i piloti - News24ore : New post in News24: Guidonia, scontro tra due aerei dell'Aeronautica militare: morti i piloti - la Repubblica… -

Tragedia a a Guidonia , alle porte di Roma :ultraleggeri Sai Marchetti 208 di addestramento militari si sono scontrati e sono precipitati intorno alle 11 di martedì mattina. Uno è caduto in un campo in zona laghetto San Giovanni, in ...L'impatto tra ivelivoli è avvenuto mentre gli ultraleggeri sorvolavano l'area attraversata da via della Longarina. Sono precipitati su un prato non lontano da via della Longarina e i piloti che ...

Aerei militari precipitano tra le case: due morti RomaToday

Due aerei militari si sono scontrati in volo all'altezza di Guidonia Monte Celio, un centro alle porte di Roma, e i piloti sono morti nello schianto. I due velivoli sono precipitati al suolo, in un pr ...