Due aerei militari si scontrano in volo e precipitano alle porte di Roma | uno finisce sui palazzi Morti 2 piloti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Scontro tra due aerei dell'Aeronautica militare vicino a Roma: morti i due piloti - thexeon81 : Giudonia, scontro tra due aerei dell'Aeronautica militare: morti i due piloti - Giornaleditalia : #roma Roma, scontro tra due aerei dell'Aeronautica militare: morti i due piloti - VIDEO - dariosci1 : RT @FrancoScarsell2: Due aerei militari d’epoca si sono scontrati in volo all'altezza di Guidonia Monte Celio alle porte di Roma. Morti i 2… - pinodifeo : RT @askanews_ita: Scontro tra due aerei dell’#Aeronautica a #Guidonia, morti i piloti -

velivoli sono precipitati durante una missione ...Tragedia a a Guidonia , alle porte di Roma :ultraleggeri Sai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati e sono precipitati intorno alle 11 di martedì mattina. Uno è caduto in un campo in zona laghetto San Giovanni, in ...Quattro gliin volo L'incidente, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvoltomilitari d'epoca. Dopo lo scontro, uno deiè finito in un prato, l'altro su una strada. Sarebbero stati quattro glimilitari partiti dalla vicina base militare. Alle 11:50 è ...

Aerei militari precipitano tra le case: due morti RomaToday

Grave incidente aereo a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, dove due aerei dell’Aeronautica militare si sono scontrati in volo durante un’esercitazione. Morti i due piloti a… Leggi ...Incidente all'altezza di Guidonia Montecelio, centro alle porte di Roma. I velivoli d’epoca venivano usati per le esercitazioni Due ultraleggeri si sono scontrati oggi all'altezza di Guidonia Montecel ...