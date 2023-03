Droga: piazze spaccio virtuali,Gdf chiude 11 canali Telegram (Di martedì 7 marzo 2023) Undici canali di Telegram sui quali si vendevano sostanze stupefacenti, che si potevano pagare soltanto con criptovalute per limitarne il tracciamento, sono stati chiusi dalla Guardia di finanza. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Undicidisui quali si vendevano sostanze stupefacenti, che si potevano pagare soltanto con criptovalute per limitarne il tracciamento, sono stati chiusi dalla Guardia di finanza. Il ...

