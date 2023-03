Droga dal Parco Verde | 14 arresti e otto auto sequestrate

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della Compagnia di Maddaloni (Caserta) hanno arrestato su ordine del Gip del tribunale di Napoli quattordici persone ritenute componenti di un’associazione dedita da anni allo spaccio di stupefacenti, tra cui hashish, marijuana, cocaina e crack. A capo del gruppo formato quasi interamente da persone di età compresa tra i 40 e i 50 anni – è emerso – vi era un 46enne di Caivano, residente al, nota piazza di spaccio del Napoletano che però rifornisce, anche per la vicinaza geografica, molte basi del Casertano. Il 46enne aveva anche riciclato i soldi dellacreando una società di noleggio, che poi ha chiuso vendendo i veicoli; stamani i militari sono andati a sequestrareai compratori, che ora dovranno dimostrare la ...

Il 46enne aveva anche riciclato i soldi della droga creando una società di noleggio auto ... Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno accertato l'esistenza di un ...