'Draught Masters Italia', chi sarà il miglior spillatore italiano nel 2023? È in arrivo la terza edizione di Draught Masters Italia, il contest organizzato da Stella Artois – marchio di eccellenza AB InBev – che ha l'obiettivo di eleggere il miglior spillatore di birra in Italia del 2023. Per essere dei veri spillatori servono competenze tecniche e la giusta preparazione. Dopo aver già coinvolto più di 1.000 professionisti in Italia nello scorso biennio, anche quest'anno il contest di Stella Artois punta a cercare i migliori profili che uniscono passione e tecnica, caratteristiche fondamentali per aggiudicarsi il titolo conquistato lo scorso anno da Flavio Dacomo, con il suo Ritual Cafè a Villanova Mondovi. Come accaduto nelle precedenti edizioni, anche Draught Masters Italia Stella Artois 2023 sarà articolato in diverse ...

