Dove si è impantanata la piattaforma per la raccolta firme digitali per i referendum

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 7 marzo 2023) L’ultima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale relativamente allaonline risale allo scorso novembre: con il DPCM del 9 settembre 2022, pubblicato in GU serie generale n. 277 del 26 novembre 2022, è diventata operativa la disciplina dellaper ladelledegli elettori necessarie per il. Il risultato è stata la messa online dellaper lanella prima metà di novembre 2022 nella totale assenza di attenzione per l’evento. Da mesi – sin dal primo momento online – si può leggere in bella vista l’avviso “Attenzione: Laè in fase di test. L’accesso al sistema è pertanto non consentito”. Proprio questo mancato funzionamento nonostante ...