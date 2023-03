Dove comprare i cereali di Sfera Ebbasta e il prezzo: chiarimenti tra Lidl, MD e Amazon (Di martedì 7 marzo 2023) In tanti ci state chiedendo Dove comprare i cereali di Sfera Ebbasta e il prezzo della nuova trovata del trapper. Occorrono precisazione a proposito della catena in cui acquistare i cereali, prima di tutto. Tante solo le imprecisioni e le esattezze a proposito della reperibilità del prodotto negli scaffali, in esclusiva per una sola catena di supermercati. Si tratta di MD. I cereali di Sfera Ebbasta non sono quindi acquistabili né presso Lidl, né su Amazon. Solo la catena MD, infatti, porta in Italia i cereali Yummer’s, in collaborazione con Sfera Ebbasta. Il prodotto è reperibile solo negli scaffali MD, negli oltre 800 punti ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 marzo 2023) In tanti ci state chiedendodie ildella nuova trovata del trapper. Occorrono precisazione a proposito della catena in cui acquistare i, prima di tutto. Tante solo le imprecisioni e le esattezze a proposito della reperibilità del prodotto negli scaffali, in esclusiva per una sola catena di supermercati. Si tratta di MD. Idinon sono quindi acquistabili né presso, né su. Solo la catena MD, infatti, porta in Italia iYummer’s, in collaborazione con. Il prodotto è reperibile solo negli scaffali MD, negli oltre 800 punti ...

