(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamoad avere un atteggiamento più responsabile nella scelta e nell'uso dei materiali. Bisogna creare un connubio di comunicazione ed informazione sia verso le giovani generazioni che sono molto ricettive e lo stanno già interiorizzando, ma soprattutto sui 'boomers' le persone cresciute sull'impronta dell'economia lineare che sono state abituate dalla cultura del tempo a usare ere. Compensare questi comportamenti sicuramente ci porterà nella direzione più corretta". Sono le parole di Federico, direttore generale, società consortile per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale dei Pneumatici Fuori Uso, presente al convegno organizzato a Roma 'Il ruolo dell'economia circolare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Dossena (Ecopneus): “Consumare meno risorse, cambiare mentalità usa e getta” - TV7Benevento : Dossena (Ecopneus): 'Consumare meno risorse, cambiare mentalità usa e getta' - - fisco24_info : Dossena (Ecopneus): 'Consumare meno risorse, cambiare mentalità usa e getta': (Adnkronos) - 'Dobbiamo consumare men… -

Con l'introduzione e la moderazione del direttore di TES Alessandro Paglia ci saranno i contributi del direttore generale diFederico, del presidente di Federterziario Nicola Patrizi,...... alle infrastrutture, dando un importante contributo agli obiettivi globali di sostenibilità e contrasto alla crisi climatica' ha commentato Federico, Direttore Generale di, la ......ha raggiunto importanti risultati garantendo una gestione efficiente ed efficace dei Pneumatici Fuori Uso di propria responsabilità " ha dichiarato il Direttore Generale diFederico"...

Dossena (Ecopneus): "Consumare meno risorse, cambiare ... Adnkronos

Nella prestigiosa cornice della sede di Spazio Europa, nel cuore di Roma, martedì 7 marzo 2023 ha avuto luogo il convegno promosso dal ...In qualità di “sustainable partner” della Lega Basket Serie A, Ecopneus ha realizzato un campo da basket 3x3 removibile in gomma e plastica riciclata per lo svolgimento di gare di t ...