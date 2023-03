Doppia vittoria per U18 e U15 contro Venezia e Inter (Di martedì 7 marzo 2023) Ritorna subito alla vittoria l’Under 18 di mister Massimo Pedriali che si impone per 0-2 sul campo del Venezia, grazie alla rete di Pisasale a metà primo tempo ed all’autogol del portiere lagunare dieci minuti più tardi. Con questo successo i biancazzurri consolidano il proprio secondo posto, ad un solo punto di distanza dall’Inter capolista. Sconfitta, invece, per l’Under 17 di mister Filippo Pensalfini che tra le mura amiche del “G.B. Fabbri” cede per 1-4 contro l’Hellas Verona, dopo l’iniziale vantaggio firmato da Carbone. Nel doppio confronto contro in casa dell’Inter, con protagoniste Under 16 e Under 15 biancazzurre, grande vittoria della formazione guidata da mister Massimiliano De Gregorio che si è imposta per 0-1 con il gol messo a segno da Desiderato nel ... Leggi su seriea24 (Di martedì 7 marzo 2023) Ritorna subito allal’Under 18 di mister Massimo Pedriali che si impone per 0-2 sul campo del, grazie alla rete di Pisasale a metà primo tempo ed all’autogol del portiere lagunare dieci minuti più tardi. Con questo successo i biancazzurri consolidano il proprio secondo posto, ad un solo punto di distanza dall’capolista. Sconfitta, invece, per l’Under 17 di mister Filippo Pensalfini che tra le mura amiche del “G.B. Fabbri” cede per 1-4l’Hellas Verona, dopo l’iniziale vantaggio firmato da Carbone. Nel doppio confrontoin casa dell’, con protagoniste Under 16 e Under 15 biancazzurre, grandedella formazione guidata da mister Massimiliano De Gregorio che si è imposta per 0-1 con il gol messo a segno da Desiderato nel ...

