Donne | Meloni “Non accettare ruolo che altri decidono per noi”

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “C'è una buona notizia in quello che può sembrare un pregiudizio: voglio dire alledi questa nazione che il fatto di essere quasi sempre sottovalutate è un grande vantaggio, purchè noi non siamo vittime di quel pregiudizio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle, alla Camera, dove viene esposto anche un suo ritratto.“Anche io qualche volta mi sono fatta convincere che forse il mio posto era un altro, poi il mio anticonformismo ha avuto la meglio – ha aggiunto -. Il punto non è quale sia ilche glihanno deciso per te, il punto è se tu lo accetti”.“Per me è una emozione un pò particolare, quella che provo in questo palazzo, che mi ha fatto riflettere personalmente sul ...