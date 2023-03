Donne gratis nei musei l'8 marzo, l'iniziativa del ministero della Cultura (Di martedì 7 marzo 2023) Donne gratis nei musei l' 8 marzo 2023 in tutta Italia. L'iniziativa del ministero della Cultura per la giornata delle Donne voluta dal ministro Gennaro Sangiuliano : 'La Cultura celebra l'8 marzo con ... Leggi su leggo (Di martedì 7 marzo 2023)neil' 82023 in tutta Italia. L'delper la giornata dellevoluta dal ministro Gennaro Sangiuliano : 'Lacelebra l'8con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Giornata delle donne, ingresso gratis ai musei e celebrazione di Gaspara Stampa - infoitinterno : Donne gratis nei musei l'8 marzo, l'iniziativa del ministero della Cultura - Tatolina321 : Meno contentini gratuiti, ma equiparazione stipendi. Visto e considerato che noi donne svolgiamo più lavori contemp… - Tokeoul_world : RT @Tatolina321: Domani musei gratis per le donne per l’8 marzo. Peccato che a) sia un giorno lavorativo e b) c’è lo sciopero dei mezzi. G… - moia_sara : @prendiunabirra E poi c'è sempre lo sciopero dei mezzi pubblici, così se non hai la macchina e devi per forza andar… -