Donne che pensano troppo, i consigli della psicologa di Yale: “Rimuginare non aiuta a fare chiarezza sul passato né a trovare soluzioni ai problemi” (Di martedì 7 marzo 2023) “Il mio cervello non si ferma mai.” Quante volte lo abbiamo detto o sentito dire? Molte Donne conoscono fin troppo bene la sensazione di sentirsi soffocare da pensieri, emozioni, preoccupazioni che si accavallano fuori controllo. Che cosa sto facendo della mia vita? Cosa pensano gli altri di me? Perché non sono soddisfatta? Sarò abbastanza in gamba? Il mio compagno è ancora interessato a me? Perché mio figlio mi risponde male? Perché mi sento così frustrata e ansiosa? È per questo che “Donne che pensano troppo” di Susan Nolen-Hoeksema, che esce oggi in edizione rinnovata per Libreria Pienogiorno, è un bestseller in tutto il mondo, con più di due milioni di copie vendute. Pensare troppo – ruminazione è il termine corretto – è in effetti prevalentemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) “Il mio cervello non si ferma mai.” Quante volte lo abbiamo detto o sentito dire? Molteconoscono finbene la sensazione di sentirsi soffocare da pensieri, emozioni, preoccupazioni che si accavallano fuori controllo. Che cosa sto facendomia vita? Cosagli altri di me? Perché non sono soddisfatta? Sarò abbastanza in gamba? Il mio compagno è ancora interessato a me? Perché mio figlio mi risponde male? Perché mi sento così frustrata e ansiosa? È per questo che “che” di Susan Nolen-Hoeksema, che esce oggi in edizione rinnovata per Libreria Pienogiorno, è un bestseller in tutto il mondo, con più di due milioni di copie vendute. Pensare– ruminazione è il termine corretto – è in effetti prevalentemente ...

