Donne a Gonfie Vele | un successo la seconda edizione

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 7 marzo 2023) E’ stato un week end ricco di iniziative dedicate al gentil sesso, quello trascorso, grazie alla sezione ripostese di Lega Navale, che ha replicato ildello scorso anno, riproponendo “”, giunto alla sua. Per l’occasione il direttivo LNI sez di Riposto, con in testa il suo presidente Giuseppe Ballistreri, ha organizzato, in collaborazione con il Comune marinaro e sotto l’egida di Confindustria Catania, una due giorni, con il convegno dal titolo “: determinazione e preparazione binomio vincente”, ospitato all’ interno del Salone Del Vascello del Municipio di Riposto e con unaggiata in rosa, salpata dal Porto dell’ Etna Marina di Riposto....