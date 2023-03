Donne, 20 scienziate italiane che hanno rivoluzionato il mondo della ricerca (Di martedì 7 marzo 2023) In Italia le Donne che si laureano in materie scientifiche sono ancora la metà degli uomini. Un divario da colmare Leggi su wired (Di martedì 7 marzo 2023) In Italia leche si laureano in materie scientifiche sono ancora la metà degli uomini. Un divario da colmare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSApadova : Tre #fumetti per promuovere la «vocazione scientifica» delle adolescenti e raccontare il valore di tante… - itsTods : Così l'etnia dei personaggi è cancellata (anche laddove non discriminatoria), i personaggi non hanno più il diritto… - RaffiGianferri : RT @Wellchem_S: Il Comitato Pari Opportunità (gep chimica) è lieto di presentare ????????? A.L.T Apparecchiami La Tavola ????????? di Ludovica Va… - ForChemists : RT @Wellchem_S: Il Comitato Pari Opportunità (gep chimica) è lieto di presentare ????????? A.L.T Apparecchiami La Tavola ????????? di Ludovica Va… - Wellchem_S : Il Comitato Pari Opportunità (gep chimica) è lieto di presentare ????????? A.L.T Apparecchiami La Tavola ????????? di Lud… -