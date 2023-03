“Donna, vita, libertà”, evento a Boscotrecase con l’attivista iraniana Hajihossein (Di martedì 7 marzo 2023) “Donna, vita, libertà”: sono le parole che utilizzano gli iraniani che combattono per la loro indipendenza. Ed è anche il titolo dell’iniziativa in programma domani, mercoledì 8 marzo, a Boscotrecase (Napoli): “Quest’anno – spiegano i promotori – l’associazione La fenice vulcanica, nell’ambito delle attività del centro antiviolenza e tutela dei diritti ‘Ti ascolto’ ha deciso di dedicare l’8 marzo proprio a queste donne e a questo movimento che si adopera affinché si possa sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di tale abominio”. Il convegno si terra a partire dalle ore 11:00 nell’auditorium “Irene De Risi” dell’istituto comprensivo 1 S. M. Prisco. Tra gli interventi annunciati, quelli di Pietro Carotenuto, sindaco di Boscotrecase; Maria Luisa Russomanno, assessore alle pari opportunità e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) “”: sono le parole che utilizzano gli iraniani che combattono per la loro indipendenza. Ed è anche il titolo dell’iniziativa in programma domani, mercoledì 8 marzo, a(Napoli): “Quest’anno – spiegano i promotori – l’associazione La fenice vulcanica, nell’ambito delle attività del centro antiviolenza e tutela dei diritti ‘Ti ascolto’ ha deciso di dedicare l’8 marzo proprio a queste donne e a questo movimento che si adopera affinché si possa sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di tale abominio”. Il convegno si terra a partire dalle ore 11:00 nell’auditorium “Irene De Risi” dell’istituto comprensivo 1 S. M. Prisco. Tra gli interventi annunciati, quelli di Pietro Carotenuto, sindaco di; Maria Luisa Russomanno, assessore alle pari opportunità e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... artdielle : 'C'erano in lei due desideri che si contorcevano, quello di parlare e quello di tacere.' Goldie Goldbloom ritrae in… - MarianoGiustino : Ancora violenza indicibile contro i curdi del #Kurdistan iraniano, cuore della #Rivoluzione 'Donna, Vita, Libertà'.… - GFierli93 : RT @el_loco80: Mi attrae la donna che se ne sta in disparte, che non mostra, che non si svilisce, no chi fa la troietta su un social o nell… - Elenaturcina73 : Auguri Anna Allo sguardo meraviglioso malinconico ma potente di una Donna unica dal cuore che ha amato tanto e sem… - beingcreative70 : RT @mariatontini1: ???? Donna, vita, libertà Egon Schiele -