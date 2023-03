"Donna e madre senza...". Dove si spinge la grillina Baldino: l'offesa alla Meloni | Video (Di martedì 7 marzo 2023) "Giorgia Meloni ha deciso di mimetizzarsi". Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera, si scatena in aula vomitando insulti e contumelie contro la premier e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, chiamati in causa dopo l'informativa del ministro degli Interni Matteo Piantedosi sulla strage di migranti nel naufragio di Cutro. "Oggi, non serve che vada a Cutro a fare un Cdm spot per pulirsi la coscienza - incalza dai banchi dell'opposizione a Montecitorio la Baldino -. Non serve la propaganda, ma un senso dello Stato, uno spessore civico e morale che Giorgia Meloni, madre, Donna e cristiana semplicemente non ha". Offese anche per Salvini, leader della Lega. "Il ministro dei Trasporti ha fortemente voluto e preteso la delega ai porti per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) "Giorgiaha deciso di mimetizzarsi". Vittoria, vicepresidente del Movimento 5 StelleCamera, si scatena in aula vomitando insulti e contumelie contro la premier e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, chiamati in causa dopo l'informativa del ministro degli Interni Matteo Piantedosi sulla strage di migranti nel naufragio di Cutro. "Oggi, non serve che vada a Cutro a fare un Cdm spot per pulirsi la coscienza - incalza dai banchi dell'opposizione a Montecitorio la-. Non serve la propaganda, ma un senso dello Stato, uno spessore civico e morale che Giorgiae cristiana semplicemente non ha". Offese anche per Salvini, leader della Lega. "Il ministro dei Trasporti ha fortemente voluto e preteso la delega ai porti per ...

