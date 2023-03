Donna di 36 anni fa il test dell’età biologica e resta basita dall’esito: “Eppure non bevo, non ho mai fumato e nuoto tutti i giorni” (Di martedì 7 marzo 2023) Ho 36 anni ma il risultato del test del Dna dice che la mia età biologica è di 42. Ci è rimasta piuttosto male una sorridente e graziosa fanciulla americana, di cui non viene fatto il nome per rispetto della privacy, protagonista di una vicenda genetica che è stata raccontata da molte testate statunitensi. La ragazza ha partecipato ad una sorta di giornata promozionale che la nuova società Tally Health ha organizzato di recente. Società specializzata nello stimare l’età biologica degli individui analizzando la metilazione del Dna, ovvero le modifiche al materiale genetico che tendono a verificarsi con l’età. La ragazza ha compiuto il test a casa grazie a kit con tampone da sfregare sulla guancia fornito dall’azienda. Poi il risultato che, a dire il vero, ha rattristato parecchio la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Ho 36ma il risultato deldel Dna dice che la mia etàè di 42. Ci è rimasta piuttosto male una sorridente e graziosa fanciulla americana, di cui non viene fatto il nome per rispetto della privacy, protagonista di una vicenda genetica che è stata raccontata da molteate statunitensi. La ragazza ha partecipato ad una sorta di giornata promozionale che la nuova società Tally Health ha organizzato di recente. Società specializzata nello stimare l’etàdegli individui analizzando la metilazione del Dna, ovvero le modifiche al materiale genetico che tendono a verificarsi con l’età. La ragazza ha compiuto ila casa grazie a kit con tampone da sfregare sulla guancia fornito dall’azienda. Poi il risultato che, a dire il vero, ha rattristato parecchio la ...

