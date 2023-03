Donare il sangue a “La Birreria” per l’otto marzo (Di martedì 7 marzo 2023) Donare il sangue a “La Birreria”, ritorna l’unità mobile del Filo Rosso per festeggiare le donne con un gesto di solidarietà nel centro commerciale Nel giorno della Festa delle Donne, nell’area esterna del centro commerciale “La Birreria” di piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere di Miano, stazionerà l’unità mobile, la cosiddetta autoemoteca, per la donazione del sangue grazie a una iniziativa promossa assieme all’associazione Il Filo Rosso. Attività che rientra nella serie di servizi che il centro commerciale La Birreria di piazza Madonna dell’Arco offre anche attraverso “L’Albero dei Servizi”, che nell’area dedicata all’interno della Galleria commerciale, ha già ospitato una iniziativa contro l’HPV e che l’8 marzo, invece, aprirà le porte alla prevenzione ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 7 marzo 2023)ila “La”, ritorna l’unità mobile del Filo Rosso per festeggiare le donne con un gesto di solidarietà nel centro commerciale Nel giorno della Festa delle Donne, nell’area esterna del centro commerciale “La” di piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere di Miano, stazionerà l’unità mobile, la cosiddetta autoemoteca, per la donazione delgrazie a una iniziativa promossa assieme all’associazione Il Filo Rosso. Attività che rientra nella serie di servizi che il centro commerciale Ladi piazza Madonna dell’Arco offre anche attraverso “L’Albero dei Servizi”, che nell’area dedicata all’interno della Galleria commerciale, ha già ospitato una iniziativa contro l’HPV e che l’8, invece, aprirà le porte alla prevenzione ...

No! In Ucraina non vietano agli stranieri di donare sangue accettando solo "ucraini purosangue" Secondo il testo, dal 31 marzo 2023 non sarà accettato sangue da stranieri e da ucraini figli di stranieri, dando il via all'idea che accettino solo "ucraini purosangue". La denuncia viene fatta ... Appello a donare, rispondono i sanitari ...presenti per ringraziare tutte le donne donatrici di sangue con un piccolo regalo. Ci saranno anche le Crocerossine della sezione Croce rossa Pisa dipendenti dell'Azienda e sarà possibile donare ... Donare il plasma, al via a Piacenza la campagna Avis - AUDIO Donare il plasma, un argomento di cui si parla poco e senza dubbio un'azione meno nota della donazione del sangue. E' partita in questi giorni la campagna dell'Avis dedicata al plasma e alla sua ... La festa delle donne nei centri trasfusionali Arezzo, 6 marzo 2023 – Mercoledì 8 marzo, in occasione della festa della donna, anche i centri trasfusionali della Asl Tse promuovono iniziative dedicate alle proprie donatrici. L'obiettivo è quello d ... Napoli, partita la Maratona del donatore di sangue Ha avuto inizio il 14 febbraio 2023 e terminerà il 14 giugno 2023 a Napoli la Maratona del donatore di sangue. Come si svolge Semplice sensibilizzare le ...