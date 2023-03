Domenica il secondo appuntamento con “Periferie di centro”: interverrà Borrelli (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ costante l’attenzione rivolta all’ambiente da parte del giovane Aniello Di Santillo. Domenica 12 marzo dalle ore 10, infatti, ci sarà il secondo appuntamento del progetto “Periferie di centro”, nato con l’obiettivo di valorizzare le zone periferiche del nostro paese che spesso, purtroppo, sono messe da parte. La tappa di Domenica si svolgerà in zona Castellone, i ragazzi e i volontari ripuliranno Via Virgilio e Via Dossenus e in più ci sarà l’installazione di una panchina gialla, simbolo dei diritti umani. Numerose saranno le associazioni che prenderanno parte all’iniziativa: Casa della vita, Lavori in corso, Controsenso, Uniti per Castellone, la neo compagine Svoltiamo, Amnesty International di Caserta, Scusate il Ritardo e ci sarà anche una delegazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ costante l’attenzione rivolta all’ambiente da parte del giovane Aniello Di Santillo.12 marzo dalle ore 10, infatti, ci sarà ildel progetto “di”, nato con l’obiettivo di valorizzare le zone periferiche del nostro paese che spesso, purtroppo, sono messe da parte. La tappa disi svolgerà in zona Castellone, i ragazzi e i volontari ripuliranno Via Virgilio e Via Dossenus e in più ci sarà l’installazione di una panchina gialla, simbolo dei diritti umani. Numerose saranno le associazioni che prenderanno parte all’iniziativa: Casa della vita, Lavori in corso, Controsenso, Uniti per Castellone, la neo compagine Svoltiamo, Amnesty International di Caserta, Scusate il Ritardo e ci sarà anche una delegazione ...

