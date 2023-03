Dolly Parton costretta a prendere una delle decisioni più difficili – ti sosteniamo in pieno | Dolly

Leggi su it.newsner

(Di martedì 7 marzo 2023), 76 anni, è un nome noto sia della musica country che della sferacelebrità. La nativa del Tennessee è diventata una specie di leggenda e, oltre ad esibirsi e cantare per praticamente tutta la sua vita, le è sempre piaciuto intrattenere la sua schiera di fan. Ma ora l’iconica superstar ha annunciato ufficialmente che smetterà di andare in tour, anche se continuerà a creare musica. Shutterstock, in una recente intervista con Pollstar, ha spiegato che non andrà più in tour.Ha detto: “Farò degli spettacoli speciali qua e là di tanto in tanto. Magari farò un weekend lungo di spettacoli o semplicemente qualche esibizione ai festival. Ma non ho più intenzione di intraun tour vero e proprio.” Leggi di più: Brigitte Bardot oggi ha ...