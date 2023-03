Dodicenne investito in centro ad Avellino ricoverato in codice rosso

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un ragazzo di dodici anni èinin ospedale dopo essere statoda un’auto neldi. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Roma, nei pressi della villa comunale. A prestare i primi soccorsi è stato l’automobilista che era alla guida dell’auto. Sul posto subito dopo sono giunti i soccorsi sanitari e pattuglie della polizia municipale e della Questura che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Il ragazzo, originario di, viene sottoposto ad una serie di accertamenti strumentali (tac, ecografie, radiografie) da parte degli operatori del pronto soccorso dell’ospedale “Moscati”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

