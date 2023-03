[DOCUMENTI] Roma, chi ha investito nel bond e ha in pegno le azioni del club (Di martedì 7 marzo 2023) Da Apollo-Athene fino a MetLife e Nationwide, sono complessivamente 11 gli investitori istituzionali che hanno sottoscritto il bond emesso nei mesi scorsi dalla Roma e che, formalmente, hanno in pegno tutte le azioni del club giallorosso. Come si legge in DOCUMENTI che Calcio e Finanza ha consultato, lo scorso 16 dicembre è stato firmato un L'articolo DOCUMENTI Roma, chi ha investito nel bond e ha in pegno le azioni del club proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 7 marzo 2023) Da Apollo-Athene fino a MetLife e Nationwide, sono complessivamente 11 gliri istituzionali che hanno sottoscritto ilemesso nei mesi scorsi dallae che, formalmente, hanno intutte ledelgiallorosso. Come si legge inche Calcio e Finanza ha consultato, lo scorso 16 dicembre è stato firmato un L'articolo, chi hanele ha inledelproviene da Calcio e Finanza.

