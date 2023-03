Dl superbonus | a studio soluzione per crediti che scadono il 31 marzo

(Di martedì 7 marzo 2023) Si profila unaper sbloccare ifiscali derivanti dai bonus edilizi, maturati nel 2022 e che rischiano di scadere se non vengono ceduti alla banca entro il 31prossimo. La possibile via di uscita, come ha spiegato il relatore del decreto legge all'esame della Camera, Andrea De Bertoldi (FdI) sarebbe quella considerare come ceduti entro i termini iper i quali sia stata semplicemente presentata istanza alla banca.Questa possibilità è ora prevista in un emendamento al decreto presentato da Fratelli d'Italia, emendamento che potrebbe essere fatto proprio dal relatore. La copertura normativa sarebbe assicurata dalla pubblicazione da parte del Ministero dell'economia di un cosiddetto 'comunicato legge' in cui si annuncia parere favorevole a questo intervento, che potrebbe diventare subito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GeometraTorresi : ?? Nuovo Podcast! 'SUPERBONUS 110 Sisma 2016: ammesse le spese con varianti in corso d’opera - risposta 222 del 2023… - GeometraTorresi : ?? Nuovo Podcast! 'Cessione del credito e Superbonus: ultime notizie su sblocco, scadenze, percentuali e DL 11/2023'… - PaBi63 : RT @iPelz: @smeloni99 @marattin “Secondo il recente studio di Nomisma l’impatto economico complessivo del Superbonus 110% sull’economia naz… - iPelz : @smeloni99 @marattin “Secondo il recente studio di Nomisma l’impatto economico complessivo del Superbonus 110% sull… - infoitinterno : Superbonus, da villette a onlus: i possibili interventi allo studio -

E' allodel governo una soluzione rapida per consentire la cessione dei crediti edilizi maturati nel ...favorevole alla soluzione individuata nei giorni scorsi dal relatore del dl, ...leggi anche Detrazione, quanto bisogna guadagnare per averla tutta Il piano del governo ... L'ipotesi alloè quella di una parificazione tra la presentazione della richiesta di sconto ...... anche sulla spinta delper la parte di efficientamento energetico degli edifici, tra i ... come dimostra il recentea cura del World Economic Forum e Bcg "Winning in Green Markets: ...

Superbonus, UPB smonta gli studi che difendono la sostenibilità del 110% Edilportale.com

Per i crediti maturati sui lavori del 2022 e la cui cessione non è stata ancora perfezionata in banca, si apre alla possibilità di comunicazione ...Il governo vuole intervenire per salvare gli sconti in fattura del 2022: potrebbe arrivare un nuovo decreto per i bonus edilizi da registrare entro il 31 marzo. Tutte le novità sul Superbonus.