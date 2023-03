**Dl ricostruzione: via libera definitivo dalla Camera** (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 6 mar (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 144 voti favorevoli, nessun contrario e 99 astenuti, il decreto già passato al Senato per gli interventi per gli eventi calamitosi e della Protezione civile, il Dl 'ricostruzione'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 6 mar (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 144 voti favorevoli, nessun contrario e 99 astenuti, il decreto già passato al Senato per gli interventi per gli eventi calamitosi e della Protezione civile, il Dl ''.

