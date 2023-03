Divieto di fumo all’aperto da quando? Ecco cosa sappiamo finora (Di martedì 7 marzo 2023) Divieto di fumo all’aperto da quando? Il governo lavora ad uno stop al fumo di sigaretta, anche all’aperto. La nuova stretta riguarderebbe anche le le e-cig e i prodotti da tabacco riscaldato. Divieto di fumo all’aperto da quando? La grande novità contenuta nel disegno di legge avanzato dal Ministro della Salute Schillaci è l’estensione del Divieto di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023)dida? Il governo lavora ad uno stop aldi sigaretta, anche. La nuova stretta riguarderebbe anche le le e-cig e i prodotti da tabacco riscaldato.dida? La grande novità contenuta nel disegno di legge avanzato dal Ministro della Salute Schillaci è l’estensione deldi ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Stavolta Speranza e il Pd non c’entrano nulla. Il mostruoso Leviatano affiora da destra… ?? - Tommasocerno : Cerno: 'Divieto di fumo all'aperto? Terrificante, siamo buoni solo a pagare tasse' - PaolaTacconi : RT @fanpage: Il ministro Schillaci ha detto che non ha letto la nuova legge che vieta il fumo all’aperto in molti luoghi pubblici. “Sappiam… - ArsenicoFritto : RT @ZTiziana: A casa mia non si fuma, però se proprio devi, ti offro ben due balconi per poterlo fare, posacenere annesso. Un divieto stupi… - fanpage : Il ministro Schillaci ha detto che non ha letto la nuova legge che vieta il fumo all’aperto in molti luoghi pubblic… -