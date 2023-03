Direttore Baldoni si è dimesso da Agenzia cybersicurezza (Di martedì 7 marzo 2023) Terremoto all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Si è dimesso in serata il Direttore Roberto Baldoni, l'uomo che aveva guidato l'organismo fin dal momento della sua costituzione, nell'agosto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Terremoto all'per lanazionale. Si èin serata ilRoberto, l'uomo che aveva guidato l'organismo fin dal momento della sua costituzione, nell'agosto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianPolitics : Giusto per saperlo, il direttore generale dell'Agenzia per la #cybersicurezza nazionale (Acn), Roberto Baldoni, sar… - Francesco_Rizz_ : RT @dariodangelo91: ?????? Si è dimesso Roberto #Baldoni, direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. - IacoTullio : RT @dottorbarbieri: ???? Agenzia per la cybersicurezza ( - nicolaborzi : RT @Michele_Arnese: Il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), Roberto Baldoni si è dimesso, secondo l'agenz… - News24_it : Direttore Baldoni si è dimesso da Agenzia cybersicurezza -